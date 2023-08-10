В «Голосе країни-13» тренерами, напомним, стали Юлия Санина, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и музыкальный продюсер Иван Клименко, пишет Politeka.net.
Продюсер «Голос країни-13» Владимир Завадюк признался, почему Юлия Санина и Артем Пивоваров оказался в красных креслах в новом сезоне.
«Он современный, дерзкий, талантливый безгранично. Он проделал самостоятельно долгий путь к этому проекту. И я очень поражен его работой…», - сообщил Завадюк, добавив также, что уважает Артема Пивоварова.
Говоря о Юлии Саниной, продюсере «Голос страны», заявил, что на проекте ее очень долго ждали.
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«Она для вас будет неожиданной. А еще более неожиданной на боях в выборе своего музыкального материала, безгранично качественного», - заявил продюсер «Голос страны».
Также продюсер "Голос страны" рассказал, чем занимаются тренеры Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров и Иван Клименко во время перерыва.
«Звонят самым родным людям, делятся своими эмоциями. Тренеры тоже люди, они живут своей жизнью… И поверьте, в жизни они не менее интересны, чем в кадре», - заверил продюсер Голос страны.
Напомним, что съемки нового сезона «Голос страны» проходят в Польше.
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Также напомним, что тренер "Голоса страны" Пивоваров поставил на место недовольного зрителя.