Тренер «Голос країни-13» Артем Пивоваров вирішив дізнатися в глядача, що йому так не сподобалось прямо під час концерту.

Артем Пивоваров, який став тренером у новому сезоні «Голос країни», вирішив не терпіти вибрики одного зі своїх глядачів, пише Politeka.net.

Чоловік прийшов на концерт Пивоварова в Чернівцях, але замість того, щоб слухати музику, аплодувати, танцювати, співати, або просто піти глядач вирішив продемонструвати своє невдоволення.

За словами Пивоварова, людина у глядацькому залі весь його виступ показував великим пальцем униз. Тренер «Голос країни-13» вирішив з’ясувати, що саме незадовольнило глядача.

Запис емоційної розмови вже з’явився в мережі.

«Іди сюди! Давай! Іди сюди! », - запропонував тренер «Голос країни» Артем Пивоваров глядачу, але той відмовив.

«Ти показуєш увесь концерт ось так! Давай! Іди сюди на сцену, будь ласка! Давай, друже! Що мені, прийти до тебе? Давай, сміливіше! Чи ти не про сміливість? Думаєш, що не заважаєш? Це типа клас, тільки в ішу сторону?», - звертався до глядача роздратований Пивоваров.

Поведінка співака і тренера «Голос країни-13» Артема Пивоварова спричинила хвилю обговорень серед користувачів соцмереж. Так, дехто вважає, що невихованих глядачів треба ставити на місце і артист має право на емоції, інші ж впевнені, що, мовляв, «людина заплатила за білет, відповідно, може робити, що хоче і як хоче».

«А кому б сподобалось, якщо б на твоєму концерті людина з покер фейсом стояла і показувала своє невдоволення ? Нащо тоді та людина туди прийшла? Не подобається - сиди вдома і далі займайся диванною критикою»,

«Чого його взяли в Голос країни.... невідомо», «Якась дуже дивна ситуація»,

«Артем найкращий!»,

«У Сумах на виступі теж щось подібне влаштував, тільки на довше. Краще б ще одну пісню заспівав, чи на "біс" вийшов».

Нагадаємо, тренерами «Голос країни-13» стали Артем Пиововаров, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна і музичний продюсер Іван Клименко.

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