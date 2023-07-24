Артем Пивоваров, ставший тренером в новом сезоне «Голос страны», решил не терпеть выходки одного из своих зрителей, пишет Politeka.net.
Мужчина пришел на концерт Пивоварова в Черновцах, но вместо того, чтобы слушать музыку, аплодировать, танцевать, петь или просто уйти зритель решил продемонстрировать свое недовольство.
По словам Пивоварова, человек в зрительном зале все его выступление показывал большим пальцем вниз. Тренер «Голос країни-13» решил выяснить, что именно не удовлетворило зрителя.
Запись эмоционального разговора уже появилась в сети.
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«Иди сюда! Давай! Иди сюда! », – предложил тренер «Голос страны» Артем Пивоваров зрителю, но тот отказал.
"Ты показываешь весь концерт вот так! Давай! Иди сюда на сцену, пожалуйста! Давай, друг! Что мне, прийти к тебе? Давай, смелее! Или ты не о смелости? Думаешь, что не мешаешь? Это типа класс, только в другую сторону?», - обратился к зрителю раздраженный Пивоваров.
Поведение певца и тренера «Голос країни-13» Артема Пивоварова спровоцировало волну обсуждений среди пользователей соцсетей. Так, некоторые считают, что невоспитанных зрителей нужно ставить на место и артист имеет право на эмоции, а другие уверены, что, мол, «человек заплатил за билет, соответственно, может делать, что хочет и как хочет».
«А кому бы понравилось, если бы на твоем концерте человек с покерфейсом стоял и показывал свое недовольство? Зачем тогда человек туда пришел? Не нравится – сиди дома и дальше занимайся диванной критикой»,
«Чего его взяли в Голос страны.... неизвестно»,
«Какая-то очень странная ситуация»,
«Артем лучший!», «В Сумах на выступлении тоже что-то подобное устроил, только на длиннее. Лучше бы еще одну песню спел, или на "бис" вышел».
Напомним, тренерами Голос страны-13 стали Артем Пиововаров, Надя Дорофеева, Юлия Санина и музыкальный продюсер Иван Клименко.
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