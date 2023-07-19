«Голос країни» опинився в епіцентрі нового конфлікту інтересів, деяким глядачам не сподобалось останнє рішення творців проєкту.

До старту «Голос країни-13» все ближче, тож творці вокального шоу вирішили назвати ім’я останнього, четвертого тренера. Як відомо, раніше червоні крісла у «Голос країни-13» зайняли Юлія Саніна, Артем Пивоваров, а також продюсер гурту Kalush Orchestra Іван Клименко.

І от нарешті стало відомо, що четвертим тренером, вірніше тренеркою стала Надя Дорофєєва. Нагадаємо, що вже не вперше. І це також обурило глядачів «Голос країни».

Так, деякі шанувальники шоу вже почали вимагати замінити Надю Дорофєєву, мовляв обіцяли склад тренерів повністю оновити.

«Оновлений склад? Де голосувати, щоб її замінили?»,

«Один з найгірших складів. Сподіваємось на Юлю, та очікуємо, що Килиммен буде професійним та цікавим»,

«От навіщо? Щоб хтось притягав знов російську музику в єфіри…. Як минуло разу … це хіба оновлений склад?»,

«Тільки не вона!»,

«Дорофєєва після 2014 року активно гастролювала в гурті «Время и Стекло» по росії, де заробляла рублі. Чекаємо заміни тренера або чекайте активістів на Голосі країни. Перевіряйте діяльність прокремлівських артистів!»,

«Половину боїв команди ДоДо тупо вирізали через те, що вони були російських виконавців… не на що не натякаю. Можливо є більш достойні кандидати?»,

«Повністю оновлений склад»? Мабуть, ми по-різному розуміємо ці слова…», - киплть користувачі Інстаграм.

Сама ж Дорофєєва, судячи з усього, у захваті від свого повернення на «Голос країни».

«Так! Я згодна стати тренером нового сезону «Голосу країни». Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду», — повідомила Дорофєєва.

Нагадаємо, що в житті Наді Дорофєєвої сталася ще одна величезна зміна – співачка таємно одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним.

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