Танцор и хореограф Влад Яма больше не общается с украинским ведущим Славой Деминым, и тому есть причина.

Влад Яма, как рассказал Слава Демин, действительно обиделся на него, но не после интервью.

«… По поводу Влада Ямы – я до сих пор не понимаю, за что я у него заблокирован. Мне кажется, что Влад Яма заблокировал меня не после нашего интервью, которое стало суперхайповым. А после того, как я спросил о нем у его коллеги Макса Чмерковского», - рассказал Демин в интервью "Слава+" по поводу конфликта с Владом Ямой.

Отметим, что после интервью Влад Яма и Слава Демин поддерживали связь, но все изменилось после разговора ведущим с Максом Чмерковским, тоже проживающим в США.

«У нас с Ямой вышло интервью почти год назад. Мы нормально общались. По факту он же меня заблокировал, я уже потом понял только после того, как я сделал интервью с Максом Чмерковским, который в Америке. И просто у него спросил: "Как ты относишься к тем мужчинам, которые уехали. В частности, там Влад Яма". И мне кажется, что после этого Влад меня заблокировал, обиделся. Это его дело", - рассказывал Демин в подкасте STAND UP Battle Club.

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину Влад Яма мгновенно уехал из страны вместе с супругой и сыном.

Сейчас Влад Яма проживает в США и волонтерит, собирая помощь для ВСУ.

У Влада Ямы даже есть Благодарность от украинских военных.

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