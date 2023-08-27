Український танцюрист Влад Яма, зірка "Танців із зірками", який втік за кордон та відмовився повернутися до України, спровокував українських військових.

Танцюрист і хореграф Влад Яма після від'їзду до США продовжує отримувати масу критики на свою адресу через неоднозначні висловлювання та кадри в мережі. Нещодавно Влад Яма показав серію знімків, зроблених під час вечірки і цим зачепив не лише українців.

Богдан «ТАВР» Кротевич – майор, начальник штабу бригади спеціального призначення НГУ "Азов", який також побував у російському полоні, висловився про негідну поведінку Влада Ями та інших людей, які втекли з країни незаконним шляхом:

«Не так дратує, що вони поїхали, мене бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це виводить із себе. І вони повернуться. Мене тригеріт те, що вони, швидше за все, не понесуть жодного покарання.

Деякі ж дозволяють викладати відео з вечірок. Влад Яма десь там свої вініли крутить. Йому б я обличчя набив, просто так по-чоловічому» - поділився військовослужбовець.

Нагадаємо, українці обурені тим фактом, що Влад Яма виїхав за кордон і досі не повернувся.

"Я поїхав одразу, дуже швидко", - розповідав Влад Яма про свій виїзд. Танцюрист і його родина перетнули кордон ще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.

«Виглядає як виправдання себе; Я виглядаю з вікна і бачу війну, а що ви бачите…; А я крутила стрічку інсти, і тепер намагаюся зрозуміти, чому підписано на цього мандрівника у капелюсі; Бісить, що повернеться; війна зараз присутня тлом у нашому житті; Йому більше нема чим виправдатися» - обурилися нещодавно українці.

Останні новини України:

Влад Яма похвалився Подякою від ЗСУ - за які заслуги.

Продюсер "Голос країни" чесно висловився про Саніну, Дорофєєву і Пивоварова.

Кошовий з "Квартал 95" розповів про зрадників у своєму оточенні, зачепив і Влада Яму.

Яма з "Танців з зірками" сконфузився через нове фото, українці не змовчали.