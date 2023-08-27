Украинский танцор Влад Яма, звезда "Танців з зірками", который сбежал за границу и отказался вернуться в Украину, спровоцировал украинских военных.

Танцор и хореграф Влад Яма после отъезда в США продолжает получать массу критики в свой адрес из-за неоднозначных высказываний и кадров в сети. Не так давно Влад Яма показал серию снимков, сделанных во время вечеринки и этим задел не только украинцев.

Богдан «ТАВР» Кротевич – майор, начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов", также побывавший в российском плену, высказался о недостойном поведении Влада Ямы и других людей, сбежавших из страны незаконным путем:

«Не так бесит, что они уехали, меня бесит, что они когда-нибудь вернутся. Меня просто это выводит из себя. И они вернутся. Меня триггерит то, что они, скорее всего, не понесут никакого наказания.

Некоторые же позволяют выкладывать видео с вечеринок. Влад Яма где-то там свои винилы крутит. Ему бы я лицо набил, просто так по-мужски» - поделился военнослужащий.

Напомним, украинцы возмущены тем фактом, что Влад Яма уехал за границу и до сих пор не вернулся.

"Я уехал сразу, очень быстро", - рассказывал Влад Яма о своем выезде. Танцор и его семья пересекли границу еще до того, как мужчинам запретили выезжать из страны.

«Выглядит как оправдание себя; Я выгляжу из окна и вижу войну, а что видите вы…; А я крутила ленту инсты, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе; Бесит, что вернется; война сейчас присутствует фоном в нашей жизни; Ему больше нечем оправдаться» - возмутились недавно украинцы.

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