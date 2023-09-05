Скандал между актером Константином Войтенком и его бывшей женой вспыхнул с новой силой.

Звезда украинских сериалов и участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко пока не спешит реагировать на громкие обвинения своей бывшей жены.

Но сделал новый сториз

На кадре, опубликованном Константином Войтенко, можно увидеть якобы счастливую семью. Новую любимую девушку Войтенко и детей.

Фото Константин Войтенко прокомментировал стикером в виде сердца.

Таким образом Константин Войтенко сделал перепост сообщения своей новой любимой, которая разместила на своей странице в Инстаграм целую серию счастливых фото.

«Наши летние воспоминания», – подписала фото девушка, отключив комментарии.

Это сообщение, кстати, появилось уже после того, как бывшая жена Константина Войтенко рассказала, что ей пришлось пережить в браке с актером.

Напомним, Валентина Маринина шокировала историей об издевательствах и избиениях со стороны экс-мужа

Константина Войтенко его экс-жена называет без прикрас – тиран и насильник. Валентина рассказывала, что ее таскали за волосы и выбрасывали из собственной квартиры.

«Когда я впервые и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: «Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет числится.

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Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так «не принято» - писать заявления на мужчин, еще и таких публичных и как будто приличных…», - рассказала эксдружина Константина Войтенка.

По ее словам, на то, чтобы отважиться рассказать о пережитом ей понадобилось 4 года.

«Очень больно это читать»,

«Я всегда думала Господи, ну для чего такой красивой талантливой женщине такой некрасивый мужчина, какой-то детеныш. Вы никогда не смотрели вместе. Жаль, что он вам испортил полжизни. Пусть ищет себе подобных»,

«Прежде всего этот пост - это очень смело, это о силе идти на риск, когда открываешь самые сокровенные части своей жизни. Да еще сильнее обратить внимание на то, что зависимые отношения в которых часто бывает насилие разного вида это двустороннее взаимодействие. Где каждый участник имеет свою функцию, чтобы эти отношения оставались зависимыми.

И надо иметь большую силу воли, чтобы из этих отношений выйти.

С чем я вас поздравляю! Вы смогли!» , – поддержали эксдружину Константина Войтенка ее друзья и подписчики.

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