Маша Ефросинина призналась, что рассказ Валентины ее ошеломил, пишет Politeka.net.

Также Маша Ефросинина отметила смелость экс-жены Константина Войтенко для того, чтобы обнародовать ужас, который был ею пережит. И о котором знали только члены семьи Кости Войтенко и Валентины.

«Валя, надо обладать большой смелостью и внутренней силой, чтобы отважиться на такой шаг. Вы молодец! Хотя сказать, ваша правда шокировала, это ничего не сказать», – написала Маша Ефросинина на странице Валентины.

В свою очередь экс-жена Константина Войтенка призналась, что очень ждала реакции Маши Ефросининой.

«Маша! Как я ждала вашего комментария. Благодарю Вас», - написала девушка.

Добавим, ранее Маша Ефросинина обратилась к жертвам домашнего насилия, посоветовав женщинам, страдающим от физического и эмоционального давления, не бояться обращаться за помощью.

По словам Ефросининой, насилие в семье – это не всегда кровоподтеки на теле. Хотя физическое и эмоциональное насилие – звенья одной цепи, все начинается именно с эмоционального подавления.

Также телеведущая отметила, что хотя от подобного насилия, как правило, страдают женщины, любой член семьи может оказаться под ним.

Напомним, экс-жена украинского актера, участника шоу «Танцы со звездами» Константина Войтенко рассказала об ужасе, который творился в их семье.

«Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, время от времени радующийся своей дочери. Он - бывший, который выбирал и выбирал со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие…», - рассказала на своей странице Валентина, которая после развода вернула свою девичью фамилию Маринина.

Валентина и Константин развелись после 7 лет брака.

"Я возвращаю свою девичью фамилию - Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию", - говорила тогда танцовщица.

Последние новости Украины:

Конфликт Маши Ефросининой и Юрия Горбунова получил развитие.

Также напомним, что родную сестру Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что Маша Ефросинина рассказала о страшном случае в Чернигове.