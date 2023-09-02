Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем проблемном комплексе и опыте, связанном с лишним весом. Ефросинина поделилась историей, как столкнулась с этой проблемой и попыталась ее решить.

Маша Ефросинина вспомнила, что в школьные годы у нее не было проблем с весом, она была стройной. Однако, поступив в университет в Киеве, она столкнулась с трудностями в поиске друзей и начала набирать лишний вес. Этот период ее жизни был сложным, и она чувствовала себя одинокой в большом городе.

Ефросинина призналась, что в тот момент еда стала ее единственным утешением и компаньоном. Она начала употреблять большие порции пищи и набрала лишние килограммы. Еда стала для нее источником удовольствия, и она чувствовала себя комфортно лишь в окружении еды.

Попытки борьбы с лишним весом включали в себя различные диеты, прием добавок и даже попытки гипноза. Маша старалась найти способы вернуться к прежнему весу и избавиться от комплексов, связанных с лишними килограммами.

"Каждый вечер я ела, еда была мое единственное наслаждение. Я за пол года набираю килограмм 8, или 10. И приезжаю на первые каникулы домой, и мои родители были шокированы. Папа мой говорит: "Боже, как ты стала здоровенная"" - призналась Ефросинина.

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