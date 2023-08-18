Маша Єфросиніна повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, що продовження отримала історія відомої фітнес-тренерки Марини Боржемьскої, пише Politeka.net.

Єфросиніна підкреслила, що минуле інтерв’ю Марини подивилося багато жінок. Багато з них впізнав і її і свою історію.

«Історія має продовження. Подивіться в новому випуску, як жінка, яка пройшла випробування абʼюзом, прийняла виклик випробування великою війною. Коли діти стали як її єдиним страхом, так і єдиною опорою…», - прокоментувала Маша Єфросиніна нове інтерв’ю з Мариною Боржемською.

Зізначимо, що зокрема, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова і фітнес-тренерка відповіла на питання, чи проявив себе якось її ексчоловік після початку повномасштабної війни.

"Не хочу обговорювати тієї людини, якої нема, не буде і не було. Все. Дякую йому за чудових дітей", - коротко сказала Боржемська.

Коментуючи нове інтерв’ю Боржемської Маші Єфросиніній жінки зазначають, що з аб’юзом зтикається дуже багато жінок, але зазвичай вони бояться про це говорити.

«Аб'юз....мені здається, що дуже багато жінок живуть з такими чоловіками, але не всі наважуються розпочати все знову. Про це треба говорити».

Втім, дехто не оцінив відвертості. Мовляв, треба підіймати інші проблеми і теми, а не тільки слухати зірок.

«Вже трошки набридли ці "плаксиві" історії наших зірок, які вона нещасні. Каменських сиділа плакалася, щоб всі її пожаліли. Тепер Марина. І ця заїжджена тема "виїхала з країни, почали цькувати, я же мають і т.д.». Ви маєте право виїхати країни, так само як і хтось може вас засудити, бо у них тут свій біль і свій стрес від війни. У всіх є власно право, давайте перестати мусолити цю тему. Зараз всім важко. Слухати про проблеми селебрітіс якось не дуже хочеться. Давайте говорити про те, ЩО нам робити далі, ЯК жити далі, як будувати своє життя в умовах війни, як змінювати своє життя і життя країни. Не в образу Маші, але якось її інтерв'ю та дописи стосуються здебільшого трьох тем: "виїзд за кордон і цькування, проблема зайвої ваги, фемінізм або аб'юз", - висловилася одна з підписниць.

Цей комент спровокував ще одну хвилю обговорень:

«Неадекватно засуджувати і злитися на людей які виїхали. Жабою пахне».

«Часто ця агресія обгрунтована. Особливо, коли ті, хто не сидів під ракетами, вказують, що мають робити та відчувати ті, хто залишився. А щодо жаби – є безліч людей, які могли дозволити собі не те що виїхати, а й купити нерухомість у новій країні та жити там до кінця життя приспівуючи, але вони залишилися вдома. Тому ті, хто виїхав, уже дістали цим своїм твердженням, що їм всі заздрять».

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Крім того, Politeka.net писала, що Маша Єфросиніна розповіла про страшний випадок у Чернігові.

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