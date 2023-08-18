Маша Ефросинина сообщила на своей странице в Инстаграм, что продолжение получила история известного фитнес-тренера Марины Боржемской, пишет Politeka.net.

Ефросинина подчеркнула, что прошлое интервью Марины посмотрели много женщин. Многие из них узнали и ее и свою историю.

«У истории есть продолжение. Посмотрите в новом выпуске, как женщина, прошедшая испытание абьюзом, приняла вызов испытания великой войной. Когда дети стали как ее единственным страхом, так и единственной опорой…», – прокомментировала Маша Ефросинина новое интервью с Мариной Боржемской.

Отметим, что в частности, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова и фитнес-тренер ответила на вопрос, проявил ли себя как-то ее экс-мужчина после начала полномасштабной войны.

"Не хочу обсуждать того человека, которого нет, не будет и не было. Все. Благодарю его за замечательных детей", - коротко сказала Боржемская.

Комментируя новое интервью Боржемской Маше Ефросининой женщины отмечают, что с абьюзом сталкивается очень много женщин, но, как правило, они боятся об этом говорить.

«Абьюз… мне кажется, что очень много женщин живут с такими мужчинами, но не все решаются начать все снова. Об этом нужно говорить».

Впрочем, некоторые не оценили откровенности. Мол, нужно поднимать другие проблемы и темы, а не только слушать звезд.

«Уже немного надоели эти "плаксивые" истории наших звезд, какие они несчастные. Каменская сидела плакалась, чтобы все ее пожалели. Теперь Марина. И эта заезженная тема "уехала из страны, начали травить, я же имеют и т.д.». Вы имеете право уехать страны, равно как и кто-то может вас осудить, потому что у них здесь своя боль и свой стресс от войны.

У всех есть собственно право, давайте перестать мусолить эту тему. Сейчас всем трудно. Слушать о проблемах селебритис как-то не очень хочется. Давайте говорить о том, что нам делать дальше, какжить дальше, как строить свою жизнь в условиях войны, як меняють свою жизнь и жизнь страны. Не в обиду Маше, но как-то ее интервью и посты касаются в основном трех тем: "выезд за границу и травлю, проблема лишнего веса, феминизм или абьюз", - высказалась одна из подписчиц.

Этот коммент спровоцировал еще одну волну обсуждений:

«Неадекватно осуждать и злиться на выехавших людей. Жабой пахнет».

«Часто эта агрессия обоснована. Особенно когда те, кто не сидел под ракетами, указывают, что должны делать и чувствовать оставшиеся. А насчет жабы – есть множество людей, которые могли позволить себе не только уехать, но и купить недвижимость в новой стране и жить там до конца жизни припеваючи, но они остались дома. Поэтому уехавшие уже достали этим своим утверждением, что им все завидуют» .

Последние новости Украины:

Скандал на концерте Тины Кароль – охранник певицы ударил зрителя.

Кроме того, Politeka.net писала, что Маша Ефросинина рассказала о страшном случае в Чернигове.

Также сообщалось, что Маша Ефросинина приоткрыла завесу тайны тайны.