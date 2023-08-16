Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенка була помічена на святі у закритому яхт-клубі в Монако, квиток на який стартував від 750 євро.

Розважав сестру Маші Єфросініної та інших гостей, серед яких було багато росіян, Валерій Меладзе.

Серед гостей вечірки, як повідомляє ТСН, також були помічені російська гімнастка Кароліна Севастьянова та дружина російського чиновника Ксенія Костіна.

"Дуже багато місцевих або тих, хто приїхав з Лондона, з Москви на літо. Цього року було дуже багато росіян та українців, азербайджанців, вірмен. Ми бачимо, що музика з'єднує людей — люди поза політикою", – висловилася про вечірку резидентка Монако Євгенія.

Нагадаємо, рідна сестра Маші Єфросініної у 2009-му році вийшла заміж за сина третього президента України Віктора Ющенка Андрія. Цей шлюб тривав недовго і в 2012 році сестра Маші Єфросініної розлучилася.

У шлюбі у Лізи та Андрія народилася дочка Варвара.

У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну сестра Маші Єфросініної Єлизавета Ющенко розмістила в Instagram вологу України та заклик зупинити війну. Наразі це її єдина публічна заява щодо війни в Україні.

Живе Ліза Ющенко у Москві та одружена з російським бізнесменом. У цьому шлюбі у сестри Маші Єфросініної народився син.

Маша Єфросиніна, коментуючи життя сестри в Росії та хейт у свій бік, заявила, що не може відповідати за вчинки іншої дорослої людини.

«Єдине, за що я можу відповідати, мабуть, за дії мого сина. Я навіть уже за вчинки моєї доньки не можу відповідати, бо їй 19 років, 20 буде. А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, яка має свою сім'ю, свої дві дитини? Ну, звісно ні! Тому хейт із цього приводу - це теж до кінця не зовсім зрозуміла для мене річ", - говорила Маша Єфросиніна в інтерв'ю на YouTube-каналі LIGAnet.

Раніше Маша Єфросиніна зізнавалася, що з Лізою вона не спілкується.

"Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведене майже нанівець. Це для нас важка тема. Мені боляче про це говорити", - зізнавалася Єфросиніна в інтерв'ю "Розмова".

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Нагадаємо, що Єфросинину засоромили українці після саміту.

Крім того, Politeka.net писала, що Маша Єфросиніна розповіла про страшний випадок у Чернігові.

Також повідомлялося, що Маша Єфросиніна відкрила завісу таємниці.