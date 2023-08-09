Об этом Маша Ефросинина призналась на своей странице в Инстаграм, анонсируя большое интервью с ведущим Тимуром Мирошниченко, недавно усыновившим мальчика, пишет Politeka.net.

«Как много хочется написать. О том, как однажды у меня самой не хватило духа.

О том, как полезла в эту тему восемь лет назад, и получила угрозы…», - призналась Маша Ефросинина.

По словам Маши Ефросининой, разговор с Тимуром Мирошниченко показывают, каким она хочет видеть наше общество.

«Таким, где партнеры принимают совместные решения, потому что чувствуют то же, а не давят друг на друга; где публичность используется для помощи другим и социальных изменений; где мы воспитываем наших детей, ориентируя их по нравственным компасам на слова и наставления, а собственными примерами; где мы не боимся громко разоблачать прогнилость и коррумпированность системы, и делаем это не только оскорбляя друг друга в соцсетях, а объединяясь в действиях ради реальных изменений…», - отметила Маша Ефросинина.

Реагируя на интервью Мирошниченко, который, в частности, заявил, что «на детях зарабатывают колоссальное бабло», Маше Ефросининой, украинцы признаются, что тоже столкнулись с большими проблемами, когда пытались усыновить ребенка.

"Да, это правда. В нашей стране людям, желающим дать нормальную жизнь таким деткам, нужно пройти 9 кругов ада. Грустно»,

«Работала переводчиком с семьей из Испании, они брали больного ребенка, а директор не радовалась, что ребенок будет жить в семье, а всячески замедляла процесс. Потом взяла деньги и успокоилась»,

«Знакомые так взяли двух детей лет 10-12 назад и им пришлось заплатить, потому что не отдавали шантажировали»,

«А еще очень любят затягивать время на рассмотрение документов. Затем просят дополнительно что-то и тд…. Проверяют, прослушали ли все лекции и посетили ли курсы. И потом опять что-то еще оказывается нужным… Мы уже год проходим круг за кругом… это бесконечно просто…», «Смотрю и плачу – тема усыновления очень болезненна», – пишут украинцы .

Ранее Тимур Мирошниченко впервые показал своего сына, которого усыновил.

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