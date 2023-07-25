Телеведуча Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на важкі події в Одесі та висловила свою думку щодо того, що відбувається. Єфросиніна також обурилася тим, що було зруйновано саме історичний центр Одеси.

«Нечисть уночі звільнила Одесу від найстарішого Собору та історичного центру міста. Вчора розмовляла з чоловіком та його побратимами, спіймала себе на думці, що ніяк не звикну, як Тимур розповідає про те, скільки ворогів вони щодня відправляють до предків. Це мій Тимур, людина, яка раніше навіть поганого слова ні про кого не говорила, розповідає, що сьогодні був гарний день – ми поклали багато орків та їхньої техніки. Однак, Масянчику, ми врятували наших куріпок з-під обстрілів..» - ділиться Єфросиніна.

Єфросиніна також заявила, що відчуває ніби отруєна ненавистю через постійний страх за чоловіка та близьких.

«Ви це випробували з моїх останніх публікацій – надто багато нестерпно сильних емоцій у різних аспектах мого життя» - підсумувала Єфросиніна.

«Ця нація вбила не лише українців. Ця нація вбила себе; Величезна машина смерті, болю та сліз. Пекельний механізм ненависті, паскудства та бруду; Це, звісно, ​​заради порятунку України. Це саме так і працює, усі «герої» у фільмах саме так і рятують світ.

Цих істот не можна називати людьми. Все людське здохло в них багато поколінь тому; Покидьки хочу, щоб кожного з них до стінки і кожен українець міг зацідити в морду…» - гнівно реагують українці на пост Єфросиніної.

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.