Телеведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на тяжелые события в Одессе и выразила свое мнение по поводу происходящего. Ефросинина также возмутилась тем, что был разрушен именно исторический центр Одессы.

«Нечисть ночью освободила Одессу от старейшего Собора и исторического центра города. Вчера разговаривала с мужем и его собратьями, поймала себя на мысли, что никак не привыкну, как Тимур рассказывает о том, сколько врагов они каждый день отправляют к предкам. Это мой Тимур, человек, который раньше даже плохого слова ни о ком не говорил, рассказывает, что сегодня был хороший день - мы положили много орков и их техники. Однако, Масянчик, мы спасли наших куропаток из-под обстрелов..» - делится Ефросинина.

Ефросинина также заявила, что чувствует будто отравлена ненавистью из-за постоянного страха за мужа и близких.

«Вы это испытали из моих последних публикаций – слишком много невыносимо сильных эмоций в разных аспектах моей жизни» - заключила Ефросинина.

«Эта нация убила не только украинцев. Эта нация убила себя; Громадная машина смерти, боли и слез. Адский механизм ненависти, паскудства и грязи; Это, конечно, ради спасения Украины. Это именно так и работает, все «герои» в фильмах именно так и спасают мир.

Этих существ нельзя называть людьми. Все человеческое сдохло у них много поколений назад; Отбросы, хочу, чтобы каждого из них к стенке и каждый украинец мог зацедить в морду…» - гневно реагируют украинцы на пост Ефросининой.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.