Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна заявила, що має найсерйозніші проблеми в житті, і попросила менше її цькувати.

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше була запрошена журналісткою на саміт НАТО, вирішила висловитися після своїх виправдань скандалу з Горбуновим і заявила, що у неї теж вистачає своїх проблем і не обов'язково її піддавати масовому цькуванню.

Так, цього разу Маша Єфросиніна відверто поділилася з її шанувальниками про складнощі, які зараз відчуває у стосунках із її чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Свої думки та почуття Маша висловила відкрито у своєму профілі в Instagram, заявивши, що не збирається брати участь у публічних конфліктах, і висловлювати свою позицію публічно лише у випадку, якщо це справді може щось змінити та вплинути на обстановку.

Єфросиніна також підкреслила, що вона багато часу присвячує своїм дітям, і вже тривалий час виконує роль і матері, і батька для них. Вона відчуває щоденні переживання та страхи за свого чоловіка, з яким вони зараз проходять низку складних випробувань у своїх відносинах.

"Чому я вас не цікавлю як людина, а тільки як об'єкт, який потрібно роз'*бати, коли вам хочеться, щоб я поводилася так само, як погано вам?" – заявила Єфросиніна після хейту.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна намагалася виправдати колегу Юрія Горбунова, який збирався за 33 мільйони бюджетних коштів зняти комедію, тоді як таких коштів багато потребують фронту.

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.