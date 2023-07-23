Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина заявила, что у нее самой серьезные проблемы в жизни, и попросила меньше ее травить.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее была приглашена в качестве журналистки на саммит НАТО, решила высказаться после своих оправданий скандала с Горбуновым и заявила, что у нее тоже хватает своих проблем и не обязательно ее поддавать массовой травле.

Так, в этот раз Маша Ефросинина откровенно поделилась с ее поклонниками о сложностях, которые сейчас испытывает в отношениях с ее мужем Тимуром Хромаевым.

Свои мысли и чувства Маша выразила открыто в своем профиле в Instagram, заявив, что не собирается участвовать в публичных конфликтах, и высказывать свою позицию публично только в случае, если это действительно может что-то изменить и повлиять на обстановку.

Ефросинина также подчеркнула, что она посвящает много времени своим детям, и уже длительное время выполняет роль и матери, и отца для них. Она испытывает ежедневные переживания и страхи за своего мужа, с которым они сейчас проходят череду сложных испытаний в своих отношениях.

"Почему я вас не интересую как человек, а только как объект, который нужно разъ*бать, когда вам хочется, чтобы я вела себя так же, как плохо вам?" - заявила Ефросинина после хейта.

Напомним, ранее Ефросинина пыталась оправдать коллегу Юрия Горбунова, который собирался за 33 миллиона бюджетных средств снять комедию, в то время как в таких средствах многие сильно нуждаются на фронте.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.