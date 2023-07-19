Телеведуча Маша Єфросиніна була запрошена як журналістка на саміт НАТО, через що отримала в соціальній мережі чимало різних коментарів. Багато хто засудив при цьому Єфросинін з різних причин: від надто яскравої посмішки, до неприродного вигляду і недоречного вбрання.

Варто зазначити, що Єфросиніна займається своїм фондом допомоги постраждалим від російської агресії, активно висвітлює ситуацію в країні та збирає кошти на підтримку біженців. Тим не менш, Єфросинину продовжують критикувати в Інстаграм, дивуючи інших українців, більш позитивно налаштованих:

«Марія ти на саміті НАТО надто багато посміхалася, як для особи в країні якої війна, опусти свою впевненість, ви ж допомогу просите, тому що ти посміхалася непристойно, сяяла від щастя. Стримуй себе, війна, якось не серйозно, вважаю, що це твоя сфера діяльності;

А тикати незнайомій вам людині - пристойно? Експерд жерсть, злись; І до чого був той яскраво червоний костюм, який не знає, ну ти ж не на парад ідеш до Голлівуду, а все ж таки обговорювати питання щодо України» - написали чергову критику Єфросініною.

Також на саміті НАТО Єфросинину вже критикували за її одяг. Так, тоді багато хто в мережі звернув увагу саме на зовнішній вигляд знаменитості і її обличчя, що нібито змінилося. Єфросинін засудили за такі зміни.

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Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.