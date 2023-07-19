Телеведущая Маша Ефросинина была приглашена в качестве журналистки на саммит НАТО, из-за чего получила в социальной сети довольно много различных комментариев. Многие засудили при этом Ефросинину по совершенно различным поводам: от слишком яркой улыбки, до неестественного вида и неуместного наряда.

Стоит отметить, что Ефросинина занимается своим фондом помощи пострадавшим от российской агрессии, активно освещает ситуацию в стране и собирает средства для поддержки беженцев. Тем не менее, Ефросинину продолжают критиковать в Инстаграм, удивляя других украинцев, настроенных более положительно:

«Мария ты на саммите НАТО слишком много улыбалась, как для лица в стране которой война, опусти свою уверенность, вы же помощь просите, так как ты улыбалась не прилично, сияла от счастья. Сдерживай себя, война, как-то не серьезно, считаю, что это не твоя сфера деятельности;

А тыкать незнакомому вам человеку - прилично? Эксперд жесть, злись; И к чему был тот ярко красный костюм, незнающим, ну ты же не на парад идешь в Голливуд, а все же обсуждать вопросы по Украине» - написали очередную критику Ефросининой.

Также на самом саммите НАТО Ефросинину уже критиковали за ее одежду. Так, тогда многие в сети обратили внимание именно на внешний вид знаменитости и ее якобы изменившееся лицо. Ефросинину осудили за такие изменения.

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Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.