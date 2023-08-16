Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко была замечена на празднике в закрытом яхт-клубе в Монако, билет на который стартовал от 750 евро.
Развлекал сестру Маши Ефросининой и другиех гостей, среди которых было много россиян, Валерий Меладзе.
Среди гостей вечеринки, как сообщает ТСН, также были замечены российская гимнастка Каролина Севастьянова и жена российского чиновника Ксения Костина.
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"Очень много местных или приехавших из Лондона, из Москвы на лето. В этом году было очень много россиян и украинцев, азербайджанцев, армян. Мы видим, что музыка соединяет людей — люди вне политики", – высказалась о вечеринке резидентка Монако Евгения.
Напомним, родная сестра Маши Ефросининой в 2009-м году вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея. Этот брак продлился недолго и в 2012-м году сестра Маши Ефросининой развелась.
В браке у Лизы и Андрея родилась дочь Варвара.
В день полномасштабного вторжения России в Украину сестра Маши Ефросининой Елизавета Ющенко разместила в Instagram влаг Украины и призыв остановить войну. На данный момент это ее единственное публичное заявление относительно войны в Украине.
Живет Лиза Ющенко в Москве и замужем за российским бизнесменом. В этом браке у сестры Маши Ефросининой родился сын.
Маша Ефросинина, комментируя жизнь сестры в России и хейт в свою сторону, заявила, что не может отвечать за поступки другого взрослого человека.
«Единственное, за что я могу отвечать, пожалуй, за действия моего сына. Я даже уже за поступки моей дочери не могу отвечать, потому что ей 19 лет, 20 будет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, свои два ребенка? Ну, конечно нет! Поэтому хейт по этому поводу – это тоже до конца не совсем понятная для меня вещь", - говорила Маша Ефросинина в интервью на YouTube-канале LIGAnet.
Ранее Маша Ефросинина признавалась, что с Лизой она не общается.
"Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю. Это для нас трудная тема. Мне больно об этом говорить", — признавалась Ефросинина в интервью "Разговор".
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Напомним, что Ефросинину застыдили украинцы после саммита.
Кроме того, Politeka.net писала, что Маша Ефросинина рассказала о страшном случае в Чернигове.
Также сообщалось, что Маша Ефросинина открыла завесу тайны.