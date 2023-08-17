Днями Тіна Кароль виступила в Одесі, пише Politeka.net.
На своїй сторінці в Інстаграм Тіна Кароль повідомила, що в Одесі відбулося два концерти і вони були неймовірними.
Також Кароль повідомила, що далі прямує у Чернігів.
У свою чергу один з шанувальників Тіни Кароль повідомив, що охоронець співачки підняв на нього руку.
«Тіна, мене вдарив ваш охоронець на концерті, дуже прошу Вашої уваги В сторіс розказав… Мені прикро і принизливо», - розповів шанувальник.
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На своїй сторінці хлопець розповів більш детально про інцидент з охоронцем Тіни Кароль. За його словами, охоронець схопив його за руку, штовхнув у плече.
«Купа людей бачили це і зробили зауваження охоронцю», - розповів відвідувач концерту Тіни Кароль.
Приводом для агресії став момент, коли хлопець з’явився під сценою.
«Я максимально спокійно розмовляв. Тим паче не ліз на сцену. Я вже побачив, що вийшов інший чоловік. Я хотів повертатись, але охоронець був не в собі», - згадує глядач.
«Я плачу не маленькі гроші за концерт і така поведінка? Ми тварини?», - обурюється шанувальник Тіни Кароль.
Його підтримали інши підписники Тіни Кароль:
«Тіна зробіть щось це не припустимо… Людину на вашому концерті вдарили…»,
«Тіна, Ви-неймовірна! Але Ваші охоронці - це повний треш…. Не можна штовхати людей, не можна! Всю чарівність концерту зіпсував ваш охоронець!»,
«Це просто треш…..Фу! Весь кайф від виступу зіпсувати такою огідною поведінкою охоронця. Сором!».
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