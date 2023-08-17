Днями Тіна Кароль виступила в Одесі, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Інстаграм Тіна Кароль повідомила, що в Одесі відбулося два концерти і вони були неймовірними.

Також Кароль повідомила, що далі прямує у Чернігів.

У свою чергу один з шанувальників Тіни Кароль повідомив, що охоронець співачки підняв на нього руку.

«Тіна, мене вдарив ваш охоронець на концерті, дуже прошу Вашої уваги В сторіс розказав… Мені прикро і принизливо», - розповів шанувальник.

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Скандал на концерті Тіни Кароль

На своїй сторінці хлопець розповів більш детально про інцидент з охоронцем Тіни Кароль. За його словами, охоронець схопив його за руку, штовхнув у плече.

«Купа людей бачили це і зробили зауваження охоронцю», - розповів відвідувач концерту Тіни Кароль.

Приводом для агресії став момент, коли хлопець з’явився під сценою.

«Я максимально спокійно розмовляв. Тим паче не ліз на сцену. Я вже побачив, що вийшов інший чоловік. Я хотів повертатись, але охоронець був не в собі», - згадує глядач.

«Я плачу не маленькі гроші за концерт і така поведінка? Ми тварини?», - обурюється шанувальник Тіни Кароль.

Його підтримали інши підписники Тіни Кароль:

«Тіна зробіть щось це не припустимо… Людину на вашому концерті вдарили…»,

«Тіна, Ви-неймовірна! Але Ваші охоронці - це повний треш…. Не можна штовхати людей, не можна! Всю чарівність концерту зіпсував ваш охоронець!»,

«Це просто треш…..Фу! Весь кайф від виступу зіпсувати такою огідною поведінкою охоронця. Сором!».

Скандал на концерті Тіни Кароль

Скандал на концерті Тіни Кароль

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