Популярна співачка Тіна Кароль поділилася рідкісним відео з минулого та розповіла про свою роботу та страхи.

Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка активно виступає за кордоном на підтримку України, цього разу поділилася спогадами про свої перші кроки на шляху до музичної кар'єри. Згадуючи 2005 рік, Кароль розповідає про свій виступ у Юрмалі.

Тоді Кароль прийшла на велику сцену, яка щойно вийшла з гуртожитку, і не мала досвіду сценічної майстерності. Вона каже, що той момент був вирішальним у її житті, і вона була готова пройти крізь усі випробування, щоб здійснити свою мрію.

"Господи, скільки промайнуло зараз перед очима. 2005 рік я прямо з гуртожитку приїхала на велику сцену. Я не знала, як бути артистом, що така сценічна майстерність. Єдине, що розуміла: я готова пройти цей шлях", - заявила Кароль.

Переглядаючи старе відео свого виступу, навіть із поганою якістю стрічки, Кароль заявила, як відчуває, що це тригер, який нагадує їй про те, що нічого неможливого немає. Такий досвід дає їй впевненість та сили рухатися вперед, незважаючи на труднощі.

Нещодавно Кароль зізналася, що довгий час не могла схуднути так, як хотіла через неправильний підхід і різні безрезультатні дієти.

Однак, як зауважує Тіна Кароль, завдяки комплексному підходу та обраному нею методу, вона все ж таки змогла перетворитися. Нещодавно Кароль представила у мережі кілька нових кадрів, привертаючи увагу аудиторії.

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