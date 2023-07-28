Популярная певица Тина Кароль поделилась редким видео из прошлого и рассказала о своей работе и страхах.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая активно выступает за границей в поддержку Украины, в этот раз поделилась воспоминаниями о своих первых шагах на пути к музыкальной карьере. Вспоминая 2005 год, Кароль рассказывает о своем выступлении в Юрмале.

Тогда Кароль пришла на большую сцену, только что вышедшая из общежития, и не имела опыта сценического мастерства. Она говорит, что тот момент был решающим в её жизни и она была готова пройти сквозь все испытания, чтобы осуществить свою мечту.

"Господи, сколько промелькнуло сейчас перед глазами. 2005 год я прямо из общежития приехала на большую сцену. Я не знала, как быть артистом, что такое сценическое мастерство. Единственное, что понимала: я готова пройти этот путь" - заявила Кароль.

Просматривая старое видео своего выступления, даже с плохим качеством ленты, Кароль заявила, как ощущает, что это триггер, который напоминает ей о том, что ничего невозможного нет. Такой опыт даёт ей уверенность и силы двигаться вперед, несмотря на трудности.

Не так давно Кароль призналась, что долгое время не могла похудеть так, как хотела из-за неправильного подхода и различных безрезультатных диет.

Однако, как подмечает Тина Кароль, благодаря комплексному подходу и выбранному ею методу, она все же смогла преобразиться. Недавно Кароль представила в сети несколько новых кадров, привлекая внимание аудитории.

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