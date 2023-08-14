У своїх соцмережах Тіна Кароль розмістила зворушливий пост, присвячений її покійному чоловіку. Співачка разом із 14-річним сином Веніаміном, який дуже схожий на тата, повторила фотосесію, яку колись робила з коханим.

Продюсер і чоловік Тіни Кароль Євген Огір пішов із життя ще в 2013 році від раку шлунку. Йому було всього 32 роки.

"Привіт, пишу тобі у твій день. Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам’ять та поважати героїв, серед яких їх батьки та родичі. Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу як цей біль перетворюється на мотивацію та характер", — пише Тіна Кароль.

Тіна Кароль відзначила, що зараз в Україні стає все більше молодих вдів, а також хлопчиків з портретом тата у кишені. Співачка зізнається, що навіть через 10 років не може повністю усвідомити трагедію.

"Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Ми йдемо далі , як ти й просив але не повз, а з тобою, в нашій пам’яті і серці. Дивись, він дуже схожий на тебе, розігрує мене так само як і ти, а я вірю всім вашим жартам. Цей день - день твого духу та мудрості. Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Назавжди разом", — додала Тіна Кароль.

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