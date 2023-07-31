Цього разу на своїй сторінці в Instagram переможець "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський показав рідкісні архівні фото та зізнався, як кардинально змінилося його життя за останній місяць.

"6-ть років цим фотографіям. Я не палю цигарок. Я не люблю той тютюновий дим. Це була одна тяга, і вийшли такі дві фотки🙈 Але зараз хочу не про це", — пише Сергій Лазановський.

Зірка "Голос країни" Лазановський поділився, що наразі відчуває сильну трансформацію в особистому житті.

"За останній місяць відбулось максимально багато подій у зміні спілкування з людьми. Так багато непорозумінь за такий короткий час в мене ще не було. Хтось відсіявся, хтось іде далі зі мною", — пише Сергій Лазановський.

28-річний артист додав, що як висновок йому захотілося ще більше залишатись на самоті.

"Не заводити нових знайомств. Перестати довіряти усім на право, і на ліво. Здається, що "наївний Сергійко" покинув мене, або зайняв свій стілець десь глибоко в душі. Став більш розсудливим, більш реалістичним, більш закритішим. Це дорослішання?", — додав переможець проєкту "Голос країни" Сергій Лазановський.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Голос країни" Лазановького:

"Це називається дорослішання, любий.. Дуже тебе розумію... Обіймаю!";

"Наразі такий складний час, що відсів людей поруч це нормальна річ. Неспівпадіння поглядів і тд. Дорослішання - це мудрість від життя".



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