В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский показал редкие архивные фото и признался, как кардинально изменилась его жизнь за последний месяц.

"6 лет этим фотографиям. Я не курю сигарет. Я не люблю тот табачный дым. Это была одна тяга, и получились такие две фотки 🙈 Но сейчас хочу не об этом", — пишет Сергей Лазановский.

Звезда "Голос країни" Лазановский поделился, что сейчас ощущает сильную трансформацию в личной жизни.

"За последний месяц произошло максимально много событий в изменении общения с людьми. Так много недоразумений за столь короткое время у меня еще не было. Кто-то отсеялся, кто-то идет дальше со мной", — пишет Сергей Лазановский.

28-летний артист добавил, что в результате ему захотелось еще больше оставаться в одиночестве.

"Не заводить новых знакомств. Перестать доверять всем на право, и на лево. Кажется, что "наивный Сережка" покинул меня, или занял свой стул где-то глубоко в душе. Стал более благоразумным, более реалистичным, более закрытым. Это взросление?", - добавил победитель проекта "Голос країни" Сергей Лазановский.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Голос країни" Лазановского:

"Это называется взросление, милый.. Очень тебя понимаю... Обнимаю!";

"Сейчас такое сложное время, что отсев людей рядом это нормальная вещь. Несовпадение взглядов и тд. Взросление - это мудрость от жизни".



Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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