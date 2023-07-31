В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский показал редкие архивные фото и признался, как кардинально изменилась его жизнь за последний месяц.
"6 лет этим фотографиям. Я не курю сигарет. Я не люблю тот табачный дым. Это была одна тяга, и получились такие две фотки 🙈 Но сейчас хочу не об этом", — пишет Сергей Лазановский.
Звезда "Голос країни" Лазановский поделился, что сейчас ощущает сильную трансформацию в личной жизни.
"За последний месяц произошло максимально много событий в изменении общения с людьми. Так много недоразумений за столь короткое время у меня еще не было. Кто-то отсеялся, кто-то идет дальше со мной", — пишет Сергей Лазановский.
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28-летний артист добавил, что в результате ему захотелось еще больше оставаться в одиночестве.
"Не заводить новых знакомств. Перестать доверять всем на право, и на лево. Кажется, что "наивный Сережка" покинул меня, или занял свой стул где-то глубоко в душе. Стал более благоразумным, более реалистичным, более закрытым. Это взросление?", - добавил победитель проекта "Голос країни" Сергей Лазановский.
Поклонники в комментариях поддержали звезду "Голос країни" Лазановского:
"Это называется взросление, милый.. Очень тебя понимаю... Обнимаю!";
"Сейчас такое сложное время, что отсев людей рядом это нормальная вещь. Несовпадение взглядов и тд. Взросление - это мудрость от жизни".
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.