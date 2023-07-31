Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, виплеснув емоції у новому відео.

Український телеведучий Даніель Салем, який продовжує служити в лавах ЗСУ, вирішив поділитися емоційним відео в соціальній мережі Інстаграм. Справа в тому, що він вперше записав музичнцю композицію, вирішивши чесно висловитися про своє ставлення до військових та товаришів.

Таким чином Салем вирішив виплеснути наболіле за місяці служби поряд із такими людьми. За словами Даніеля, ці моменти сильно на нього вплинули і треба пам'ятати.

«Прекрасна пригода! Дякую за те, що я маю можливість передати через музику ті почуття, які лежать на серці, у такий особливий день, день пам'яті, пам'яті хоробрих, сильних українців!» – написав Салем під відео.

У мережі під постом Даніеля Салема висловили свою думку:

«Так, ти поєднав у цій пісні кілька світів. Дуже мега потужна! Респект!; Прекрасне виконання, чудова пісня! Дуже поважаю Вас, дякую Вам за те, що робите!); Данієль! Ви патріот України! 🇺🇦 Сердечно дякую Вам!;

Це просто неперевершене виконання справжнього чоловіка; Скільки в однієї ЛЮДИНИ талантів! А ця пісня сповідь про пережиті моменти страшної війни».

Таким чином Салем бажав передати переживання, тривоги та надії щодо його товаришів на службі. Як відомо, артист нещодавно з відпустки повернувся на службу і вже перебуває на позиціях.

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