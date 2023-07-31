Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, выплеснул эмоции в новом видео.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, решил подеилься эмоциональным видео в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что он впервые записал музыкальнцю композицию, решив честно высказаться о своем отношении с военными и товарищами.

Таким образом Салем решил выплеснуть наболевшее за месяцы службы рядом с такими людьми. По словам Даниэля, эти моменты сильно на него повлияли и нужно это помнить.

«Прекрасное приключение! Спасибо за то, что у меня есть возможность передать через музыку те чувства, которые лежат на сердце, в такой особый день, день памяти, памяти храбрых, сильных украинцев!» - написал Салем под видео.

В сети под постом Даниэля Салема выразили свое мнение:

«Да, ты соединил в этой песне несколько миров. Очень мега мощно! Респект!; Прекрасное исполнение, отличная песня! Очень уважаю Вас, спасибо Вам за то, что делаете!); Даниель! Вы патриот Украины! 🇺🇦 Сердечно благодарю Вас!;

Это просто непревзойденное исполнение настоящего мужчины; Сколько у одного ЧЕЛОВЕКА талантов! А эта песня исповедь о пережитых моментах страшной войны».

Таким образом Салем желал передать переживания, тревоги и надежды, касающиеся его товарищей на службе. Как известно, артист не так давно из отпуска вернулся на службу и уже находится на позициях.

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