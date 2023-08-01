Тіна Кароль у своєму Telegram-каналі поділилася одкровенням про ставлення до смерті. Напередодні співачці написав хедмайстер британської школи, де вчиться Вєня, і повідомив, що померла його мати.

"Ми стали друзями, після того Вєня почав вчитись там, тому він поділився цією новиною зі мною. Я розгубилась і просто не знала, що написати нормального, окрім "ми поруч" і всяке таке. Але це ж штампи і просто типові слова, яких я не хотіла писати. Не відповісти теж було не ок. Отже, я показала повідомлення Веніаміну і попросила написати щось від себе", — зізнається Тіна Кароль.

Веніамін кропітливо писав хвилин 10, і зіркова мама через свою "совкову недовіру до дітей" попросила почитати лист перед відправкою. У результаті Тіна Кароль не стримала емоцій і розревілася.

"Читаю і починаю ревіти …. Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, бо боюсь говорити про смерть, бо біль - це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила, сховала, спалила. Залишились вуглі, на яких немає ємоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече", — розповіла Тіна Кароль.

Артистка наголосила, що у її сина зовсім інакше сприйняття смерті, і йому вдалося підібрати чудові слова без сторонньої допомоги чи «гугл найкращі цитати».

"Вітаю, містере Мерріман! Це Веніамін. Я і моя мати хочемо висловити наші щирі співчуття вам і вашій улюбленій сім'ї. Коли моя мама показала мені ваш тривожний текст, я відчув похмурі почуття, що прийшли з мого серця.

Але смерть не завжди є поганою річчю. Зі смертю наших улюблених членів сім'ї, ми також можемо згадати їхнє життя та їх великі досягнення. Замість жалоби, давайте святкуватимемо життя вашої матері. Ваша мати мусила бути великою жінкою, адже вона виховала дуже розумного сина, який допоміг мені і всій школі розвиватися. Я ще раз хотів би поділитися своїми співчуттями і бажаю, щоб ваша мати ніколи не була забута. Хай вона спочиває в мирі", — написав син Тіни Кароль.

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