Тина Кароль в своем Telegram-канале поделилась откровением об отношении к смерти. Накануне певице написал хедмастер британской школы, где учится Веня, и сообщил, что умерла его мать.

"Мы стали друзьями, после того Веня начал учиться там, поэтому он поделился этой новостью со мной. Я растерялась и просто не знала, что написать нормального, кроме "мы рядом" и всякое такое. Но это же штампы и просто типичные слова, которых я не хотела писать. Не ответить тоже было не ок. Итак, я показала сообщение Вениамину и попросила написать что-нибудь от себя", — признается Тина Кароль.

Вениамин кропотливо писал минут 10, и звездная мама из-за своего "совкового недоверия к детям" попросила почитать письмо перед отправкой. В результате Тина Кароль не сдержала эмоций и разревелась.

"Читаю и начинаю реветь…. Я поняла, почему ничего не могла написать, потому что боюсь говорить о смерти, потому что боль - это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Остались угли, на которых нет эмоций. Я ненавидела, когда все ревели рядом и ныли мне в плечо", - рассказала Тина Кароль.

Артистка подчеркнула, что у ее сына совсем другое восприятие смерти, и ему удалось подобрать отличные слова без посторонней помощи или «гугл лучшие цитаты».

"Здравствуйте, мистер Мерриман! Это Вениамин. Я и моя мать хотим выразить наши искренние соболезнования вам и вашей любимой семье. Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я испытал мрачные чувства, пришедшие из моего сердца.

Но смерть не всегда плохая вещь. Со смертью наших любимых членов семьи мы также можем вспомнить их жизнь и их большие достижения. Вместо траура, давайте будем праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть великой женщиной, ведь она воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться. Я еще раз хотел бы поделиться своими соболезнованиями и желаю, чтобы ваша мать никогда не была забыта. Пусть она покоится в мире", - написал сын Тины Кароль.

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