Телеведуча Леся Нікітюк та актриса "Жіночого кварталу" Ірина Гатун радують своїх шанувальників креативними відео, де вони перетворюються на унікальні ляльки. В останній третій серії свого кумедного серіалу про ляльки вони постають в образах Барбі та брутальної Пупс, про що Нікітюк нагадала в Інстаграм.
Відео, в якому вони виступають у ролі цих незвичайних персонажів, доступне для перегляду в соціальних мережах Лесі та Ірини.
Сюжет відео розвивається у дитячому магазині, де Нікітюк-Барбі та Гатун-Пупс перебувають у коробках на полиці. Після закриття магазину Леся вибирається назовні і вирішує відпочити на повну котушку.
Після важкого дня Нікітюк опиняється на ліжку, де майстерно знімає перуку, неохайно п'є ігристе вино прямо з пляшки, насолоджується піцею та засинає. За словами Микитюка, таким чином знаменита Барбі проводить свої ночі.
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«Хмельницька Барбі, ну таке; Мені Леся вже якась звичніша за Барбі ніж Марго Роббі, краса; ну як круто ви придумали! Істерика просто; зніміть такий серіал. Це буде крута комедія;
Та тобі відро піци з'їси, впади не добре ... все одно ти Українська Барбі! Наша Барбі! .... важко бути Барбі у житті; тільки жінки це можуть збагнути; Це мій улюблений серіал», – пишуть під постом Нікітюк.
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