Телеведущая Леся Никитюк и актриса "Женского квартала" Ирина Гатун радуют своих поклонников креативными видео, где они превращаются в уникальные куклы. В последней третьей серии своего забавного сериала о куклах они предстают в образах Барби и брутальной Пупс, о чем Никитюк напомнила в Инстаграм.

Видео, в котором они выступают в роли этих необычных персонажей, доступно для просмотра в социальных сетях Леси и Ирины.

Сюжет видео развивается в детском магазине, где Никитюк-Барби и Гатун-Пупс находятся в коробках на полке. После закрытия магазина, Леся выбирается наружу и решает отдохнуть на полную катушку.

После тяжелого дня Никитюк оказывается на кровати, где мастерски снимает парик, неряшливо пьет игристое вино прямо из бутылки, наслаждается пиццей и засыпает. По словам Никитюк, таким образом знаменитая Барби проводит свои ночи.

«Хмельницкая Барби, ну такое; Мне Леся уже какая-то привычнее Барби чем Марго Робби, красота; ну как круто вы придумали!!! Истерика просто; снимите такой сериал. Это будет крутая комедия;

Да тебе ведро пиццы съешь, упади не хорошо… все равно ты Украинская Барби! Наша Барби!!!; ....трудно быть Барби в жизни; только женщины это могут понять; Это мой любимый сериал», - пишут под постом Никитюк.

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