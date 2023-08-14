В своих соцсетях Тина Кароль разместила трогательный пост, посвященный ее покойному мужу. Певица вместе с 14-летним сыном Вениамином, очень похожим на папу, повторила фотосессию, которую когда-то делала с любимым.

Продюсер и муж Тины Кароль Евгений Огир ушел из жизни еще в 2013 году от рака желудка. Ему было всего 32 года.

"Привет, пишу тебе в твой день. Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания за теми, кого уже нет. Дети умеют чтить память и уважать героев, среди которых их родители и родственники. Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее нас. Судьба, которая выпала нашим детям тяжелая и несправедливая. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер", — пишет Тина Кароль.

Тина Кароль отметила, что сейчас в Украине становится все больше молодых вдов, а также мальчиков с портретом папы в кармане. Певица признается, что даже через 10 лет не может полностью осознать трагедию.

"Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа. Мы идем дальше, как ты и просил но не мимо, а с тобой, в нашей памяти и сердце. Смотри, он очень похож на тебя, разыгрывает меня так же как и ты, а я верю всем вашим шуткам. Этот день - день твоего духа и мудрости. Примером быть невозможно, а ориентиром можно. Навсегда вместе", - добавила Тина Кароль.

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