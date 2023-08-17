На днях Тина Кароль выступила в Одессе, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Тина Кароль сообщила, что в Одессе состоялось два концерта, и они были невероятными.

Также Кароль сообщила, что дальше следует в Чернигов.

В свою очередь, один из поклонников Тины Кароль сообщил, что охранник певицы поднял на него руку.

«Тина, меня ударил ваш охранник на концерте, очень прошу Вашего внимания. В сториз рассказал… Мне досадно и унизительно», - рассказал поклонник.

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Скандал на концерте Тины Кароль

На своей странице парень рассказал более подробно об инциденте с охранником Тины Кароль. По его словам, охранник схватил его за руку, толкнул в плечо.

«Куча людей видели это и сделали замечание охраннику», – рассказал посетитель концерта Тины Кароль.

Поводом к агрессии стал момент, когда парень появился под сценой.

«Я максимально спокойно разговаривал. Тем более не лез на сцену. Я увидел, что вышел другой человек. Я хотел возвращаться, но охранник был не в себе», – вспоминает зритель.

«Я плачу не маленькие деньги за концерт и такое поведение? Мы животные?», - возмущается поклонник Тины Кароль.

Его поддержали другие подписчики Тины Кароль:

«Тина сделайте что-то это не допустимо… Человека на вашем концерте ударили…»,

«Тина, Вы невероятная! Но Ваши охранники – это полный трэш…. Нельзя толкать людей, нельзя! Все очарование концерта испортил ваш охранник!»,

«Это просто трэш…..Фу! Весь кайф от выступления испортить таким отвратительным поведением охранника. Стыд!».

Скандал на концерте Тины Кароль

Скандал на концерте Тины Кароль

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