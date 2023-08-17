На концерте Тины Кароль произошел очень неприятный инцидент, о котором сообщил один из слушателей выступления.

На днях Тина Кароль выступила в Одессе, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Тина Кароль сообщила, что в Одессе состоялось два концерта, и они были невероятными.

Также Кароль сообщила, что дальше следует в Чернигов.

В свою очередь, один из поклонников Тины Кароль сообщил, что охранник певицы поднял на него руку.

«Тина, меня ударил ваш охранник на концерте, очень прошу Вашего внимания. В сториз рассказал… Мне досадно и унизительно», - рассказал поклонник.

На своей странице парень рассказал более подробно об инциденте с охранником Тины Кароль. По его словам, охранник схватил его за руку, толкнул в плечо.

«Куча людей видели это и сделали замечание охраннику», – рассказал посетитель концерта Тины Кароль.

Поводом к агрессии стал момент, когда парень появился под сценой.

«Я максимально спокойно разговаривал. Тем более не лез на сцену. Я увидел, что вышел другой человек. Я хотел возвращаться, но охранник был не в себе», – вспоминает зритель.

«Я плачу не маленькие деньги за концерт и такое поведение? Мы животные?», - возмущается поклонник Тины Кароль.

Его поддержали другие подписчики Тины Кароль:

«Тина сделайте что-то это не допустимо… Человека на вашем концерте ударили…»,

«Тина, Вы невероятная! Но Ваши охранники – это полный трэш…. Нельзя толкать людей, нельзя! Все очарование концерта испортил ваш охранник!»,

«Это просто трэш…..Фу! Весь кайф от выступления испортить таким отвратительным поведением охранника. Стыд!».

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