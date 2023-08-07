Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка з початку повномасштабної війни багато гастролює за кордоном на підтримку України, зізналася, що в неї відбулася таємна розмова з Пугачовою.

Про це Тіна Кароль розповіла в інтерв'ю телеканалу TV8.

Як відомо, далекого 2005 року саме Пугачова вручала Тіні Кароль нагороду фестивалю в Юрмалі, яку українська зірка виграла. Схоже, весь цей час Тіна Кароль підтримувала зв'язок із російською примадонною.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пугачова разом з Галкіним виїхали з Росії до Ізраїлю. І коли Тіна Кароль була в Ізраїлі, вона зв'язалася з Пугачовою.

"А я якраз була в Ізраїлі і зв'язалася. І дуже душевна розмова, вкрай необхідна. І я навпаки запропонувала, щоб, можливо, так публічно. Але не афішували нічого, щоб було б менше проблем. Але цей той випадок, коли не ховаються, розумієш… І скажу відверто, це ціла епоха, на яку сьогодні хтось має там, за якоюсь вказівкою, чи просто нарешті у них з'явилася можливість, починають просто паплюжити. Так, а хто ви? Ось немає жодних принципів, жодних сентиментів на тому боці", - розповіла Тіна Кароль.

Останні новини України:

Нагадаємо, Особняк, гектар землі та виноградники: Тіна Кароль показала розкішну нерухомість під Києвом.

Як повідомляла Politeka, Трагедія зачепила Тіну Кароль та її та 14-річного сина: "Читаю і починаю ревіти…".

Також Politeka писала, що Кароль потрапила в незручність, влаштувавши палкі танці з чоловіком на очах у сина: "Виглядав настільки незадоволеним...".