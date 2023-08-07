Популярная украинская певица Тина Кароль, которая с начала полномасштабной войны много гастролирует за границей в поддержку Украины, призналась, что у нее состоялся тайный разговор с Пугачевой.
Об этом Тина Кароль рассказала в интервью молдавскому телеканалу TV8.
Как известно, в далеком 2005 году именно Пугачева вручала Тине Кароль награду фестиваля в Юрмале, которую украинская звезда выиграла. Похоже, все это время Тина Кароль поддерживала связь с российской примадонной.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Пугачева вместе с Галкиным выехали из России в Израиль. И когда Тина Кароль была в Израиле, она связалась с Пугачевой.
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"А я как раз была в Израиле и связалась. И очень душевный разговор, крайне необходима. И я наоборот предложила, чтобы, возможно, так публично. Но не афишировали ничего, чтобы было бы меньше проблем. Но этот тот случай, когда не прячутся, понимаешь... И буду говорить откровенно, это целая эпоха, на которую сегодня кто-то имеет там, по какому-то указанию, или просто наконец-то у них появилась возможность, начинают просто очернять. Так, а кто вы? Вот нет никаких принципов, нет никаких сантиментов на той стороне", - рассказала Тина Кароль.
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