Популярна співачка Тіна Кароль потрапила у незручне становище через танці у ресторані з колегою.

Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила провести час у ресторані у компанії свого 14-річного сина, Веніаміна. Там вони випадково зіткнулися з відомим хореографом та учасником шоу "Танці із зірками" - Дмитром Жуком, який також є танцівником у балеті Кароль.

Старі друзі не могли пропустити можливість насолодитися танцем разом, і Жук запропонував Тіні потанцювати. Однак, схоже, що Веніаміну ця ідея зовсім не сподобалася, і він не зміг приховати своїх емоцій.

Відео, що з'явилося в TikTok, показало, що син Кароль виглядав настільки незадоволеним і похмурим, що це одразу насмішило користувачів.

Коли Тіна Кароль радісно танцювала з Дмитром Жуком, її син залишався сидіти серйозним і похмурим. Можливо, хлопець був трохи ревнивий до своєї мами, але це стало приводом для гри для інтернет-користувачів.

Раніше Кароль поділилася спогадами про свої перші кроки на шляху до музичної кар'єри. Згадуючи 2005 рік, Кароль розповідає про свій виступ у Юрмалі.

Тоді Кароль прийшла на велику сцену, яка щойно вийшла з гуртожитку, і не мала досвіду сценічної майстерності.

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