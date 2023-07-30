Популярная певица Тина Кароль попала в неловкое положение из-за танцев в ресторане с коллегой.

Популярная украинская певица Тина Кароль решила провести время в ресторане в компании своего 14-летнего сына, Вениамина. Там они случайно столкнулись с известным хореографом и участником шоу "Танцы со звездами" - Дмитрием Жуком, который также является танцовщиком в балете Кароль.

Старые друзья не могли упустить возможность насладиться танцем вместе, и Жук предложил Тине потанцевать. Однако, похоже, что Вениамину эта идея совсем не понравилась, и он не смог скрыть своих эмоций.

Видео, появившееся в TikTok, показало, что сын Кароль выглядел настолько недовольным и нахмуренным, что это сразу насмешило пользователей.

В то время как Тина Кароль радостно танцевала с Дмитрием Жуком, её сын оставался сидеть серьезным и унылым. Возможно, парень был чуть-чуть ревнив к своей маме, но это стало поводом для забавы для интернет-пользователей.

Ранее Кароль поделилась воспоминаниями о своих первых шагах на пути к музыкальной карьере. Вспоминая 2005 год, Кароль рассказывает о своем выступлении в Юрмале.

Тогда Кароль пришла на большую сцену, только что вышедшая из общежития, и не имела опыта сценического мастерства.

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