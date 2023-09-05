Про причини конфлікту між Єфросиніною та Горбуновим досі невідомо, але ведуча зробила натяк, що вона доволі серйозна.

Так, Єфросиніна у випуску YouTube-шоу українського блогера Жені Яновича зізналася, що зараз вже не часто ображається на людей.

«У 30 я була дуже емоційна. Я могла образитися раніше, ніж людина закінчила фразу. Сьогодні я думаю: "Мабуть, у людини на це свої якісь причини". І я не ображаюся. Дуже треба сильно мене зачепити, як правило, за живе. А живе моє – це моя справа і моя родина. І моя відданість. Ось зраду я не пробачаю. І тут я можу образитися. Але я не ображаюся так: "Фу, дурень". Я відрізаю назавжди, як би людина потім не пояснювала, в мене перерізається», - розповіла Єфросиніна, відповідаючи на питання.

Янович зі сміхом зазначив, що він не буде задавати питання «про людей, які знімають серіали за державні кошти», напевно, маючи на увазі Горбунова і скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець" вартістю 33,6 млн грн.

Єфросиніна теж засміялася.

Зазначила, що раніше Маша Єфросиніна повідомила, що з Горбуновим вони більше не спілкуються: «Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році».

Пізніше, Горбунов в інтерв’ю Аліні Доротюк підтвердив, що дійсно була подія, після якої вони не спілкуються. Причини конфлікту Горбунов також не став розсекречувати.

"Нехай вона вам цю історію розповість, і тоді подивитися, хто правий, а хто ні. Просто Маша сказала, але вона забула, що може бути продовження цієї історії. Ось нехай вона розповість, а я послухаю. Я можу це розповісти, але буде некрасиво. Потрібно, щоб прозвучало з перших вуст. Це буде правильно".

Також Горбунов розповів, що навіть привітав Машу Єфросиніну з днем народження, але відповіді не отримав. За словами Горбунова, для нього Маша Єфросиніна жива і існує, «а я для неї ні».

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Також нагадаємо, що рідну сестру Єфросиніної вимагають більше не пускати в Україну.

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