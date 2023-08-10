Телеведучий і шоумен Юрій Горбунов прийняв рішення викласти свою точку зору на скандали, у яких опинився останнім часом.

Для цього Юрій Горбунов дав згоду на велике інтерв’ю, пише Politeka.net. Про це повідомила українська журналістка і телеведуча Аліна Доротюк.

За її словами запис інтерв’ю з Юріємо Горбуновим відбудеться вже цього тижня. Своє бажання зробити інтерв’ю з Горбуновим Аліна Доротюк пояснила так:

«Щоб почути відповіді на питання, які цікавлять особисто мене, з перших вуст».

Доротюк також запропонувала глядачам поставити свої питання Юрію Горбунову, які вона озвучить під час інтерв’ю.

У свою чергу українці висловили впевненість, що навіть на найгостріші питання Юрій Горбунов не дасть чесних відповідей.

«Питання можете ставити йому найгостріші. Можете навіть перчені, як чилі, але не думаю, що Ви та й уся громадскість отримаємо на них чесні, щирі та правдиві відповіді. Знову побачимо ухиляння , відбілювання та скакатиме Юрій як вуж на сковорідці. Шоу-бізнес нещирий та лицемірний по своїй суті»,

«Особисто я втратила до нього повагу. Не думаю, що моє ставлення до нього може змінитись. Йому совість дозволяє приймати почесні звання? За які заслуги? Казати, що його просили наші воїни зняти комедію? Замість зброї витрачатимо гроші на його шедевр? Звісно, він підготується до інтерв'ю. І щось таки набалакає»,

«Горбунов, став не цікавий, розчарування повне, знімати злодія, невігласа, вбивцю, гидоту, Поровознюка, це вже межа, не може нормальна людина, навіть його бачити!...»,

Також українці просять Аліну Доротюк, окрема. Запитати у Юрія Горбунова, звідки взагалі взялась ідея взяти гроші на серіал від держави.

Також є запитання і щодо вже відзнятого матеріалу.

«Як прийшла ідея - отримати державні кошти на серіал? Чому не за рахунок інвесторів ? Які відчуття після бурхливої реакції суспільства? Чому пану Юрію ще досить не зрозуміло - що суспільство змінилось і нарешті буде вимагати відповідей і притягнення до відповідальності навіть за недолугі ідеї. Вже час сидіння на двох стільцях минув, і такі впізнавані люди не можуть собі дозволити брати участь в якихось сумнівних конкурсах за бюджетні кошти. І з іншої сторони - хочеться подякувати за підтримку воїнів, за концерти, за допомогу»,

"Спитайте у нього, які його улюблені голлівудські фільми, а потім перейдіть на тему, як можна було знімати той шлак, що він знімав. Просто цікаво, у нього справді повністю відсутнє почуття прекрасного, доречного, розуміння, що таке мистецтво взагалі",

"Запитайте, будь ласка, чи буде нарешті відходити пан Юрій від зйомок дешевого колхозного кіно. Бо оті весілля - це сором вітчизняного кінематографу. Хотілось би, щоб свою енергію він скерував на якісне кіно. Бо, судячи з усього, бажання працювати і авторитетні знайомства в нього є".

Нагадаємо, що за останнім часом ім’я Юрія Горбунова опинилося в епіцентрі декількох скандалів. Спочатку через зйомки серіалу СМТ Інгулець, на який гроші виділили з бюджетом. Але на тлі галасу Юрій Горбунов відмовився від бюджетних мільйонів, повідомивши, що буде шкути інші можливості для виробництва серіалу та забезпечення людей роботою.

Також в ЗМІ з’явилася інформація щодо поїздок Юрія Горбунова на елітний курорт в Іспанії. Відбувались ці вояжі вже під час повномасштабного військового вторгнення.

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Також Politeka писала, що Кондратюк відреагував на нове рішення Горбунова щодо зйомок серіалу.

Крім того нагадаємо, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Горбуновим.