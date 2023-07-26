Ігор Кондратюк на своїй сторінці в Facebook висловив підтримку Горбунову, який відмовився від державного фінансування серіалу.

«Юра Горбунов - молодець! Сподіваюсь, так само зроблять всі продакшени, яким держава виділила кошти знімати серіали під час війни. Все - для Перемоги!», - підкреслив Ігор Кондратюк, додавши, тим, хто не зрозумів, що мова не про культуру, а про виживання нації.

Також Ігор кондратюк поцікавився, чи спроможеться Міноборони до кінця війни замовити Укроборонпрому промислове виробництво хоч якихось дронів.

Коментуючи публікацію Ігоря Кондратюка і скандал навколо серіалу СМТ Інгулець, деякі користувачі соцмереж висловили свою позицію:

«Це після такого скандалу молодець? Як би він зразу відмовився, о тоді молодець»,

«Юра був би молодець, аби знімав серіал не про сумнівного "героя", а про людей, які сьогодні рятують країну. Шалені весілля про уклоністів і осіб з кримінальним минулим - зовсім не те, чого потребує молодь»,

«Вважаю, що саме Ваше звернення до Горбунова та тиск, невдоволення суспільства змусили Юрія відступити і не йти проти думки народу.... Дякуємо Вам...Ваше звернення ,змога достукатися і повернення коштів та перенаправлення їх для потреб ЗСУ , вірогідно і я впевнена, врятує не одне життя.... Сміх, хоч і продовжує життя, але, на жаль, не рятує.....»,

«З якої б кишені не бралися тих 33млн, але краще б на ЗСУ. Зараз потрібні фільми англомовні для закордонного глядача, або документалки, а не серіальчики. Ю. Горбунов асоціюється саме з низькопробною розважалкою».

Нагадаємо, Юрій Горбунов, який потрапив у скандал через отримання 33 млн грн здержбюджету на зйомки серіалу СМТ Інгулець, відмовився від державного фінансування, проте серіал все одно планує зняти.

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