Відомий телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, у якого був конфлікт із Олегом Винником, розповів, як тепер ставиться до співака.

Зірка шоу "Караоке на Майдані", продюсер Ігор Кондратюк в новому інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що не дивився нещодавнє інтерв'ю Олега Винника.

"Він поїхав ще до війни за кордон і там залишився — це його вибір. Кожен з глядачів знає, що сказати про цей вибір: один може сказати "це не по-чоловічому", інший може сказати "а що він може робити, крім як співати", третій скаже: "Хай співає"", — заявив Ігор Кондратюк.

Проюсер розповів історію, яка трапилася з ним на початку повномасштабного вторгнення, коли він із дружиною 2 березня тікав із Києва до Львова і їх зупинили на блокпості на кордоні Івано-Франківської та Львівської областей.

"Такий був серйозний блокпост, і чоловік, у якого була нашивка СБУ, сказав: "О, Васильович, куди їдете?". І я типу вибачився, я кажу: "Вибачте, тікаю від війни, поки що не готові воювати, але може доведеться, хто знає як буде". Він каже: "Тільки давайте без крайнощів. Я вмію воювати, ви вмієте робити телевізійні програми, я не вмію робити телевізійні програми. Мораль яка: їдьте у Львів і пересиджуйте, а якщо дійде до Львова, виїжджайте за кордон". Я кажу: "Це ж не по-чоловічому". Він каже: "Дивіться, припустимо, ми виграємо, і всі хто співали, танцювали і виробляли телебачення помруть — що ми будемо дивитись? Російське телебачення", — пригадує Ігор Кондратюк.

На думку ведучого, в цьому дійсно є сенс, але це все одно не виправдовує нікого з представників шоу-бізнесу.

"Якщо людина боїться війни і тікає від війни — це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це з точки зору хлопців, які зараз там сидять в окопах Запоріжжя? Так, ганебно", — додав Ігор Кондратюк.

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