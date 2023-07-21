Известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, у которого был конфликт с Олегом Винником, рассказал, как относится к певцу.

Звезда шоу "Караоке на Майдане", продюсер Игорь Кондратюк в новом интервью Славе Демину признался, что не смотрел недавнее интервью Олега Винника.

"Он уехал еще до войны за границу и там остался - это его выбор. Каждый из зрителей знает, что сказать об этом выборе: один может сказать "это не по-мужски", другой может сказать "а что он может делать, кроме как петь", третий скажет: "Пусть поет"", - заявил Игорь Кондратюк.

Проюсер рассказал историю, случившуюся с ним в начале полномасштабного вторжения, когда он с женой 2 марта бежал из Киева во Львов и их остановили на блокпосте на границе Ивано-Франковской и Львовской областей.

"Такой был серьезный блокпост, и мужчина, у которого была нашивка СБУ, сказал: "О, Васильевич, куда едете?". И я типа извинился, я говорю: "Простите, убегаю от войны, пока не готовы воевать, но может придется, кто знает как будет". Он говорит: "Только давайте без крайностей. Я умею воевать, вы умеете делать телевизионные программы, я не умею делать телевизионные программы. Мораль какая: езжайте во Львов и пересиживайте, а если дойдет до Львова, выезжайте за границу". Я говорю: "Это же не по-мужски". Он говорит: "Смотрите, допустим, мы выиграем, и все кто пели, танцевали и производили телевидение умрут - что мы будем смотреть? Российское телевидение", - вспоминает Игорь Кондратюк.

По мнению ведущего, в этом действительно есть смысл, но это все равно не оправдывает никого из представителей шоу-бизнеса.

"Если человек боится войны и убегает от войны — это к психиатру, а не ко мне. Позорно ли это с точки зрения ребят, которые сейчас там сидят в окопах Запорожья? Да, позорно", — добавил Игорь Кондратюк.

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