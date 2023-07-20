Мобілізація в Україні продовжуються, а тим часом стало відомо, як склалася доля українського співака Віталія Козловського, який отримав повістку.

Мобілізація в Україні змінила життя Віталія Козловського у червні, нагадує Politeka.net.

Козловський отримав повістку і відправився на полігон. Після того, як Віталія Козловського мобілізували до ЗСУ артисту звісно довелося змінити імідж, а мікрофон змінити на справжнб зброю.

Днями мобілізований Віталій Козловський повідомив, що це його останні дні проходження програми бойової підготовки на полігоні.

«Основа всього тут - дисципліна. Підйом о 6. Відбій о 22», - розповідав Віталій Козловський, як змінюється життя після мобілізації.

Виснажливі тренування кожного дня, а відпочинок лише у неділю. У взводі Віталія Козловського 24 людей, і всі з різних куточків України.

І от тренування на полігоні для Віталія Козловського закінчились.

Мобілізований Віталій Козловський розповів на своїй сторінці в Instagram, що склав присягу, опублікувавши також відео, як це було.

Ця подія схвилювала українців і навіть розсварила. Так, деякі висловили впевненість, що мобілізація в Україні може, наприклад, проходити без відомих співаків і артистів. Мовляв, на сцені від них більше користі, адже допомогають збирати кошти на потреби ЗСУ.

«Краще б співав, давав благодійні концерти і розповідав світові про війну в Україні»,

«Може я не права, але з нього користі було би більше, якби давав безкоштовні та благодійні концерти , це моя така думка! А на фронті не дай Боже вб‘ють і що? А так би помагав хлопцям!», - висловились украиїнці на сторінці мобілізованого Віталія козловського в Інстаграм.

Присяга Віталія Козловського навіть розсварила деяких користувачів соцмереж.

«Ну що хейтери? Це для вас теж "падстроєна" "єта все на публику" "сам сидит заграніцай". А тепер шановні ваша черга складати присягу... Віталій, хай боженька вас та всіх наших хлопців береже», - написала одна з шанувальниц Козловського і отримала грубу відповідь.

Мовляв, мобілізований Віталій Козловський поїде тепер не на фронт, а додому.

«Що ти несеш? Ця показуха для таких, як ти! Війна почалася коли? Скільки часу сидів, чиліл, а тут показушно пройшов навчання і поїхав додому!».

Інші ж зауважили, що такого не може бути і Віталій Козловський дійсно служить народові Україні і допомогає захисникам:

«З початку повномасштабної у Віталія було вже близько 200 виступів на підтримку військових, в тому числі на передовій, медиків, рятувальників, людей, що втратили домівки. + велика кількість зібраної допомоги. То інфо для таких як Ви, хто не знає, але хоче висловитись»,

«Ви в своєму розумі, не шукайте зраду всюди! Людина була в країні весь час, отримав повістку і чесно пішов куди призвали, не збіг і не відкупився, що ще вам треба? Чи всі мали піти добровольцями з перших днів?».

Загалом мобілізація Віталія Козловського, а також той факт, що він склав присягу схвилював, розчулив і надихнув багатьох. Співакові зізнаються, що пишаються його вчинком. Деякі навіть підксреслили, що його мобілізація змінила думку про нього.

«Пишаюся тобою!»,

«Сльози гордості на очах»,

«Бери Боже наших хлопців, нехай врешті решт здобудуть перемогу та повернуть додому живими»,

«Ти молодець. Після любовних скандалів я була іншої думки про тебе... Ти не побоявся, приклад сили, волі та відваги! Бережи себе!».

Мобілізація в Україні проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом (набрання чинності - 24 лютого 2022 року). Нагадаємо, що мобілізація в Україні, її термін, вже неодноразово продовжувався.

Відповідно з останнім рішенням, загальна мобілізація в Україні триватиме до 18 серпня 2023 року. Судячи з ситуації, після цієї дати мобілізація в Україні продовжиться.

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