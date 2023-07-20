Мобилизация в Украине продолжаются, а тем временем стало известно, как сложилась судьба получившего повестку украинского певца Виталия Козловского.

Мобилизация в Украине изменила жизнь Виталия Козловского в июне, напоминает Politeka.net.

Козловский получил повестку и отправился на полигон. После того, как Виталия Козловского мобилизовали в ВСУ, артисту, конечно, пришлось изменить имидж, а микрофон сменить на настоящее оружие.

На днях мобилизованный Виталий Козловский сообщил, что это его последние дни прохождения программы боевой подготовки на полигоне.

«Основа всего здесь – дисциплина. Подъем в 6. Отбой в 22», – рассказывал Виталий Козловский, как меняется жизнь после мобилизации.

Утомительные тренировки каждый день, а отдых только в воскресенье. Во взводе Виталия Козловского 24 человека, и все из разных уголков Украины.

И вот тренировки на полигоне для Виталия Козловского закончились.

Мобилизированный Виталий Козловский рассказал на своей странице в Instagram, что принял присягу, опубликовав также видео, как это было.

Это событие взволновало украинцев и даже рассорило. Так, некоторые выразили уверенность, что мобилизация в Украине может, например, проходить без известных певцов и артистов. Мол, на сцене от них больше пользы, помогая собирать средства на нужды ВСУ.

«Лучше бы пел, давал благотворительные концерты и рассказывал миру о войне в Украине»,

«Может, я не права, но из него пользы было бы больше, если бы давал бесплатные и благотворительные концерты, это мое такое мнение! А на фронте не дай Бог убьют, и что? А так бы помогал ребятам!» , - высказались украинцы на странице мобилизованного Виталия Козловского в Инстаграм.

Присяга Виталия Козловского даже рассорила некоторых пользователей соцсетей.

«Ну что хейтеры? Это для вас тоже "подстроенная", "эта все на публику" "сам сидит заграницай". А теперь уважаемые ваша очередь приносить присягу... Виталий, пусть боженька вас и всех наших ребят бережет» , - написала одна из поклонниц Козловского и получила грубый ответ.

Мол, мобилизованный Виталий Козловский уедет теперь не на фронт, а домой.

"Что ты несешь? Эта показуха для таких, как ты! Война началась когда? Сколько времени сидел, чилил, а тут показушно прошел обучение и уехал домой!".

Другие же отметили, что такого не может быть и Виталий Козловский действительно служит народу Украины и помогает защитникам:

«С начала полномасштабной у Виталия было уже около 200 выступлений в поддержку военных, в том числе на передовой, медиков, спасателей, людей, лишившихся дома. + большое количество собранной помощи. Это инфо для таких как Вы, кто не знает, но хочет выразиться»,

«Вы в своем уме, не ищите измену повсюду! Человек был в стране все время, получил повестку и честно пошел куда призвали, не сбежал и не откупился, что вам еще нужно? Или все должны были уйти добровольцами с первых дней?» .

Мобилизация Виталия Козловского, а также тот факт, что он принял присягу, взволновал, умилил и вдохновил многих. Певцу признаются, что гордятся его поступком. Некоторые даже подчеркнули, что его мобилизация изменила мнение о нем.

«Горжусь тобой!»,

«Слезы гордости на глазах»,

«Бери Боже наших ребят, пусть в конце концов одержат победу и вернут домой живыми»,

"Ты молодец. После любовных скандалов я была иного мнения о тебе... Ты не побоялся, пример силы, воли и отваги! Береги себя!» .

Мобилизация в Украине проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа (вступление в силу - 24 февраля 2022 года). Напомним, что мобилизация в Украине, ее срок, уже неоднократно продлевался.

Согласно последнему решению, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года. Судя по ситуации, после этой даты мобилизация в Украине продолжится.

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