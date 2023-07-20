На своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розмістив відеозвернення, в якому відповів критикам на один поширений закид.

"Поділитися з вами хочу враженнями. Ми вже зайшли в таку стадію, затяжного контрнаступу і, ясна річ, хочеться щоб все це скоріше закінчилося, але швидко не буває. Терпіння, браття, терпіння. І ми маємо гарні новини. Хочу ще обговорити з Вами таке: Коли почалася війна, ще у 2014 році, ми якимось чином продовжили нашу «Країну Мрій», наші мистецькі події. І мали неабияку критику. «Іде війна, а ви там собі розважаєтесь», на сьогоднішній день також такі думки лунають", — заявив Олег Скрипка.

Музикант нагадав, що тривалий час, зокрема і через подібну критику, «Країну Мрій» не проводили, але цього року вирішили таки організувати фестиваль. І тепер Олег Скрипка підбив підсумки цього заходу.

"Ми проаналізували і, друзі, стільки було відгуків позитивних і так люди дякують. Казали - «ми протягом десяти років ходили на ваш фестиваль, і так за ним засумували і дуже добре, що ми його робимо». Також я спілкувався із військовими. І вони сказали - «це ваш Культурний Фронт, і ми воюємо за Україну, а Україна це не тільки земля, це і люди і пісні, це наша спадщина. В тому числі здоровий глузд і бадьорий дух». Також за це іде ця страшна війна. Наш фронт, він також важливий", — похвалився Олег Скрипка.

Лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка додав, що кошти, зібрані під час фестивалю відправили нашим Азовцям.

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Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.