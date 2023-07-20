На своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка разместил видеообращение, в котором ответил критикам на один распространенный упрек.

"Поделиться с вами хочу впечатлениями. Мы уже зашли в такую ​​стадию, затяжного контрнаступления и, конечно же, хочется чтобы все это скорее закончилось, но быстро не бывает. Терпение, братья, терпение. И мы имеем хорошие новости. Хочу еще обсудить с Вами такое: Когда началась война, еще в 2014 году, мы каким-то образом продолжили нашу «Країну Мрій», наши художественные события. И подвергались большой критике. «Идет война, а вы там себе развлекаетесь», на сегодняшний день также такие мысли звучат", — заявил Олег Скрипка.

Музыкант напомнил, что длительное время, в том числе и из-за подобной критики, «Країну Мрій» не проводили, но в этом году решили организовать фестиваль. И теперь Олег Скрипка подвел итоги этого мероприятия.

"Мы проанализировали и, друзья, столько было отзывов положительных и так люди благодарят. Говорили - «мы в течение десяти лет ходили на ваш фестиваль, и так за ним загрустили и очень хорошо, что мы его делаем». Также я общался с военными. И они сказали - «это ваш Культурный фронт, и мы воюем за Украину, а Украина это не только земля, это и люди, и песни, это наше наследие. В том числе здравый смысл и бодрый дух». Также за это идет эта страшная война. Наш фронт, он тоже важен", — похвастался Олег Скрипка.

Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка добавил, что средства, собранные во время фестиваля, отправили нашим Азовцам.

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Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.