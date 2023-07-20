Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, висловився про жінку та здивував українців.

Український телеведучий Даніель Салем, вирушивши до лав ЗСУ, щоб захищати країну та призупинив весь свій бізнес, продовжує ділитися особистими кадрами. Салем вражає чесними зверненнями, адже часто розповідає про свою роботу з товаришами на передовій.

А цього разу зірка "Голосу країни" Салем вирішив висловитися про силу не чоловіків, а жінок у своїй улюбленій манері:

«А я вам зараз відкрию величезну таємницю ну або просто озвучу фразу, яка є факт: жінки сильніші за чоловіків. Так! І на підсвідомому рівні ми це знаємо. Адже я не знаю жодної справи, що може зробити чоловік, але не змогла б зробити жінка» - ділиться Салем.

За словами зірки «Голосу», у жінок справді є своє особисте джерело енергії та духу. І саме тому чоловіки завжди намагаються здаватися ще сильнішими і крутішими, щоб вразити дам.

«Завжди намагаємось здаватися крутими та сильними перед вами, маленькими порцеляновими, тендітними, неймовірними та красивими. Адже нам потрібно відповідати вашій силі та рішучості та найголовніше вашому терпінню» - поділився Салем.

Даніель Салем також зауважив, що пишається тим, як його мотивують та його близькі жінки.

Даніель Салем, за словами фанатів, виявляє турботу та любов до своєї родини, особливо до своєї дочки Місяця. Його облікові записи в соціальних мережах сповнені фотографій та відеозаписів, на яких відображені щасливі моменти з дочкою. Схоже, між батьком та дитиною дійсно існує особливий та теплий зв'язок.

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