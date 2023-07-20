Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, высказался о женщина и удивил украинцев.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, отправился в ряды ВСУ, чтобы защищать страну и приостановил весь свой бизнес, продолжает делиться личными кадрами. Салем впечатляет честными обращениями, ведь нередко рассказывает о своей работе с товарищами на передовой.

А в этот раз звезда "Голоса країни" Салем решил высказаться о силе не мужчин, а женщин в своей любимой манере:

«А я вам сейчас открою огромную тайну ну или просто озвучу фразу, которая есть факт: женщины сильнее мужчин. Да! И на подсознательном уровне мы это всегда знаем. Я ведь не знаю ни одного дела, что может сделать мужчина, но не смогла бы сделать женщина» - делится Салем.

По словам звезды «Голоса», у женщин действительно есть свой личный источник энергии и духа. И именно поэтому мужчины всегда стараются казаться еще сильнее и круче, чтобы впечатлить дам.

«Всегда стараемся казаться крутыми и сильными перед вами, маленькими фарфоровыми, хрупкими, невероятными и красивыми. Ведь нам нужно соответствовать вашей силе и решительности и самое главное вашему терпению» - поделился Салем.

Даниэль Салем также подметил, что гордится тем, как его мотивируют и его близкие дамы.

Даниэль Салем, по словам фанатов, проявляет заботу и любовь к своей семье, особенно к своей дочери Луне. Его аккаунты в социальных сетях полны фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены счастливые моменты с дочерью. Похоже, между отцом и ребенком действительно существует особая и теплая связь.

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